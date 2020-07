700 mensen kijken met radiotelescoop Dwingeloo naar de zon

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde organiseert vandaag een Landelijke Zonnekijkdag. Vanwege het coronavirus kunnen de bezoekers niet naar de radiotelescopen en andere plekken toekomen, dus komt de zon naar de mensen toe. In Dwingeloo zetten Tammo Jan Dijkema en Ard Hartsuijker daarom een livestream op in de radiotelescoop in Dwingeloo. Dijkema is vrijwilliger bij de radiotelescoop en wetenschappelijk programmeur bij LOFAR, Hartsuijker is medewerker van Stichting CAMRAS. Door middel van vier webcams en een telefoon proberen de heren de radiogolven van de zon toch inzichtelijk te maken.

Begrijpen hoe de zon werkt

"Wij wilden laten zien dat je de zon niet alleen maar in zichtbaar licht kunt laten zien, maar ook met radiogolven", legt Hartsuijker uit. "Juist omdat het in Nederland altijd bewolkt is, dachten wij: wij laten de zon zien door middel van radiogolven. Omdat we dit zonder publiek moeten doen, wilden wij het livestreamen."

"Natuur- en sterrenkundigen proberen te begrijpen hoe die zon werkt. Waarom die straalt en hoe dat eruit ziet", vertelt Hartsuijker. "Als je dat van de zon weet, kun je dat ook van soortgelijke sterren zeggen die veel verder weg staan en die je niet zomaar kunt zien. Dus sterrenkundigen ontleden het licht en dan begrijp je hoe de zon werkt. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen hoe sterk het magneetveld is."

De stream

Tijdens de livestream trapt Tammo Jan Dijkema af en heet het publiek welkom. Ard Hartsuijker houdt het eerste inhoudelijke praatje en legt uit hoe groot de zon is en hoe ver weg hij staat. De heren lopen van de ene laptop naar de ander. Als de ene een praatje houdt, zit de ander achter de laptop om de camera's en het geluid te reguleren. Ook probeert die persoon zo veel mogelijk op de vragen te reageren die binnenstromen via de livestream.

De radiotelescoop komt in actie tijdens het praatje van Dijkema. De telescoop in Dwingeloo moet zich op de zon richten en op het grafiekje naast hem zie je de meter oplopen. Dijkema neemt de kijker mee met zijn telefoon naar de machinekamer, die de telescoop in werking zet. Ook loopt hij naar buiten, zodat het publiek kan zien dat de telescoop daadwerkelijk beweegt. Hoe meer de radiotelescoop naar de zon wijst, hoe hoger de sterkte van het signaal. "Dit signaal is vergelijkbaar als het signaal dat van een gewone radio komt alleen komt er geen geluid uit. Wij zetten het als signaal op een computerscherm", legt Dijkema uit.

Na een half uur zit het er voor de heren op. Het was spannend of het allemaal zou werken, maar het werkte. De positieve berichten stromen binnen na de eerste livestream. Ook de tweede stream ging goed, menen Dijkema en Hartsuijker. En dus komt er mogelijk een vervolg. Tevreden kunnen de heren afbreken, maar klaar zijn ze nog niet. De vragen die niet beantwoord konden worden tijdens de livestream in verband met de drukte, worden deze week nog beantwoord.

