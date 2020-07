Grote groepen kerkgangers mogen weer samenkomen, meezingen verboden

Normaal passen er zo'n 250 mensen in de Zuiderkerk in Assen, maar door de coronamaatregelen passen er nog maar zo'n 75 in. Toch is Arnoud Sturing in zijn nopjes. De voorganger stond de afgelopen weken in een praktisch lege kerk zijn diensten via livestream te geven.

"Ik was eerlijk gezegd best wel zenuwachtig, omdat je weer mensen ontvangt. Wat best raar is want we hebben altijd mensen in de kerk gehad", zo probeert Sturing zijn gevoel onder woorden te brengen. "Het was een beetje enthousiasme denk ik, maar ook wel onwennig. Het was gewoon heel goed om weer mensen voor je te hebben."

Coronamaatregelen

De eredienst zelf is niet anders dan voor de coronacrisis. Maar alles eromheen moet nu aan de voorwaarden voldoen. Op het podium staan spatschermen voor de zangers van de band. Bezoekers moeten hun handen wassen en natuurlijk afstand houden tot elkaar.

Rys Klijnstra is verantwoordelijk voor de aanpassingen. Voor calamiteiten heeft hij zelfs een speciaal protocol geschreven, mocht er bijvoorbeeld iemand onwel worden tijdens de dienst. "Zeker in het geval van hulpverlening kan je gewoon geen afstand houden. Dus hebben we beschermingsmiddelen met handschoenen en een beademingsmasker. We volgen de protocollen van de Hartstichting voor het reanimeren."

Meezingverbod

Normaal gesproken zingt de gemeenschap luid mee met de band. Maar dat zit er voorlopig even niet in en dat valt sommige bezoekers zwaar. "Ik vond het heerlijk om weer binnen te zijn met iedereen, maar ik had wel heel veel moeite om niet te zingen. Dus dat doe je dan een beetje binnensmonds."