Hello Festival verwelkomt Acda en de Munnik, DI-RECT en Froukje bij editie 2024

De eerste namen voor het Hello Festival 2024 zijn bekend. Onder meer DI-RECT, Froukje, Helmut Lotti Goes Metal, Donnie en Daredevils treden op. Maar ook Acda en de Munnik zijn volgend jaar te zien en te horen bij de Grote Rietplas in Emmen.

Het muzikale duo stopte er negen jaar geleden mee, maar kondigde het afgelopen jaar hun terugkeer aan. De reünie-shows waren volledig uitverkocht. Daarom is de organisatie achter het Hello Festival trots dat het is gelukt om Acda en de Munnik binnen te halen.