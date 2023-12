Emoties spelen op bij Assenaar die wandelt voor onderzoeksgeld spierziekte ALS

Assenaar Jac Vuist deed in 2017 mee aan de City Swim van Assen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Niet wetende dat zijn zwager Bernard vijf jaar later te horen zou krijgen dat hij ALS heeft.

Vuist heeft daarom besloten om opnieuw geld in te zamelen door twaalf uur lang letterlijk een blokje om te gaan in zijn woonwijk Marsdijk.

Veel gezelschap

"Ik ga de voordeur uit en dan ga ik drie keer links. Het is een klein rondje. Vanochtend om zes uur liep de buurvrouw al meteen een stukje mee. Ik loop bijna geen moment alleen. En vanmiddag liep mijn zwager een stukje mee. Daar werd ik heel emotioneel van", zegt Vuist.

Het streven was om 2.500 euro op te halen, maar dat bedrag was vanmiddag om 14.00 uur al binnen. "Gisteren kreeg ik al een envelop in de bus met twee keer twee euro. Heel ontroerend vond ik dat", aldus Vuist.