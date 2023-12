De week van Drenthe: FrieslandCampina schrapt honderden banen en gasveld Eleveld sluit in 2028

Sluit 2023 af als natste najaar ooit? De grote hoeveelheden regen maken de waterschappen alert op kwetsbare dijken. Dat en meer belangrijk nieuws van afgelopen week lees je in het nieuwsoverzicht hieronder.

Seksueel misbruik vaak door bekende

In een gemiddelde basisschoolklas zitten ongeveer twee kinderen die seksueel misbruik meemaken, blijkt uit onderzoek. In de meeste gevallen is dat niet de vieze man in de bosjes of de enge man in de speeltuin. In 85 procent van de gevallen is de pleger een bekende. Bijvoorbeeld een vader, oppas of tante. Dat maakt het voor velen lastig om seksueel misbruik te bespreken. Daarom ging maandag de campagne Durf te zien van start, waar het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe bij betrokken is.

Honderden banen weg bij FrieslandCampina

Zuivelbedrijf FrieslandCampina schrapt in de komende twee jaar wereldwijd 1.800 banen. Het is nog onduidelijk of er banen gaan verdwijnen bij de vestigingen van FrieslandCampina in Beilen en Meppel. In Nederland zullen 900 banen verdwijnen bij vrijwel alle onderdelen van de organisatie. "De verwachting is dat het vooral gaat om personeel in de ondersteunende diensten, op het hoofdkantoor Amersfoort verwacht ik de grootse klappen", zei vakbondsbestuurder Henk Jongsma van CNV Vakmensen.

Gaswinning bij Ekehaar stopt

Gasveld Eleveld bij Ekehaar gaat in 2028 sluiten. Dat heeft de NAM gisteravond bekend gemaakt op een inwonersbijeenkomst in het dorp. Volgens het bedrijf is het veld zo goed als leeg geproduceerd. Inwoners zijn er blij mee, maar vrezen dat de problemen nog geen verleden tijd zijn. Voor de bewoners rondom gasveld Eleveld geldt geen 'omgekeerde bewijslast', zoals dat wel het geval is voor inwoners rondom het Groninger gasveld.

2023 heeft natste najaar

2023 wordt naar verwachting het natste jaar ooit. Het blijft maar regenen. En dat heeft ook gevolgen voor de dijken. De waterschappen zijn waakzaam want doorweekte dijken zijn kwetsbaar. In totaal meldden zich donderdagavond 35 vrijwillige dijkwachten, veelal woonachtig in of nabij het Vechtstroomgebied, voor een grootscheepse oefening. In het donker moesten ze fictieve schades aan de dijk detecteren en die zo snel mogelijk doorgeven via een satelliettelefoon.

Drentse politiek bezorgd over motie spreidingswet