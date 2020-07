Josef B. wint kort geding van verhuurder bedrijfspand in Meppel [update]

De Oostenrijkse klusjesman Josef B. (59) van het boerderijgezin in Ruinerwold heeft het kort geding gewonnen dat de verhuurder van zijn bedrijfspand in Meppel tegen hem had aangespannen.

Het verhuurbedrijf eist dat B. het pand ontruimt. Volgens Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de klusjesman, is de verhuurder in het ongelijk gesteld door de rechter omdat de huurovereenkomst op naam staat van medeverdachte Gerrit-Jan Van D. (67), de vader van het gezin. Dit bevestigde Moszkowicz maandagochtend.

Het bedrijfspand in Meppel werd door B. al ruim zeventien jaar gebruikt. Sinds zijn arrestatie wordt de huur niet meer betaald. Op papier is Van D. de huurder en regelde B. de huurzaken, maar dat ging in opdracht van Van D. die de klusjesman hiervoor volmacht had gegeven. Voor deze volmacht ontbreekt een schriftelijke verklaring.

Overeenkomst ontbonden

Op zitting zei B. dat de verstandhouding met medeverdachte Van D. dusdanig is veranderd dat hij een kennis de opdracht heeft gegeven het pand te ontruimen. Al zijn eigendommen zijn inmiddels weggehaald. Als er al sprake zou zijn geweest van een overeenkomst tussen B. en de verhuurder, dan is deze inmiddels opgezegd. De sleutel leverde B. in mei al in.

Kortom, door B. valt nu niets meer te ontruimen. Volgens Peter Veuger, de advocaat van de verhuurder, is hiermee het doel bereikt. "Pas op zitting hoorden wij van B. dat er wat hem betreft geen overeenkomst meer is tussen hem en de verhuurder. Nu dit ook als zodanig in het vonnis staat vermeld, staat ons niets meer in de weg het pand aan een andere partij te verhuren", zei Veuger.

Langer vast

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat B. de komende drie maanden blijft vastzitten. De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de Oostenrijker nu vrij te laten. Hij en Van D. worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van Van D.'s negen kinderen.

