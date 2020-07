Hoogeveense wethouder Erwin Slomp treedt ook af

Slomp is na Jacob van der Heide de tweede wethouder van Gemeentebelangen die het binnen een paar dagen voor gezien houdt. Zijn collega stapte donderdag op. Door het vertrek van Van der Heide en Slomp is Gemeentebelangen nu verdwenen uit het college van burgemeester en wethouders.

Het CDA legde vorige week een bom onder het college door een motie in te dienen waarbij het om een externe informateur vraagt die de basis voor een nieuw collegeakkoord moet leggen. Daarmee zou het college van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie ineens aan de zijlijn komen te staan. Van der Heide trok daaruit zijn conclusie en diende zijn ontslag in.

'Flink gereflecteerd'

Slomp volgt dat voorbeeld dus vier dagen later. "Achteraf bezien had ik afgelopen donderdag net als wethouder van der Heide mijn ontslag in moeten dienen, maar ik handelde in de veronderstelling dat dit beter was voor de inwoners van Hoogeveen. Afgelopen weekend heb ik hier flink op gereflecteerd. Uit deze reflectie kwam naar voren dat het stuurloos achterblijven van de gemeente zal worden opgelost door de burgemeester en samenwerking met de commissaris van de Koning", zegt Slomp.

"Naast deze reflectie heb ik donderdag goed geluisterd wat er in de raad gezegd is. Vooral de woorden van de fractie van het CDA heb ik ernstig mee laten wegen in mijn besluit. Dit heeft mij doen besluiten om per direct te stoppen en mijn ontslag als wethouder bij de voorzitter van het college en raad in te dienen."

Lees ook: