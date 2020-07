Stelling: Alle Formule 1-coureurs hadden moeten knielen

Voor de race schreef Verstappen al op Twitter dat hij 'zeer toegewijd is aan gelijkheid en de strijd tegen racisme', maar dat hij vindt dat 'iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hem past'. Ook liet hij weten de keuze die iedere coureur maakt te respecteren en te steunen.

In een uitzending van NOS Sport verbaasde Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal, zich over de niet-knielende coureurs. Hij vindt dat 'dit iets is wat je van te voren bespreekt' en verwachtte dat 'iedereen die erbij is ook knielt'. Koeman denkt dat het statement veel sterker was geweest wanneer iedereen had meegedaan.

Stelling

Wat is jouw mening? Hadden de coureurs beter wél allemaal kunnen knielen? Of is het juist goed dat ze, zoals Verstappen omschrijft, hun eigen manier kiezen?