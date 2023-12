Defensie wil uitbreiden, twee Drentse locaties in beeld

Defensie wil oefenterrein De Haar bij Assen vergroten voor militaire trainingen. Het huidige oppervlak van 400 hectare (omgerekend 4 vierkante kilometer) moet volgens de krijgsmacht tot twee keer zo groot worden. Dat is nodig omdat steeds meer militair materieel wordt ingezet.

De krijgsmacht kondigde dit weekend aan op tientallen plekken in Nederland uit te willen breiden. Er moet bovendien meer en realistischer kunnen worden getraind op land, zee en in de lucht. Defensie voert de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld als reden aan. "De krijgsmacht moet meer dan ooit in staat zijn Nederlands grondgebied en dat van bondgenoten te verdedigen."

Nieuwe spoorlijn

In Drenthe zijn twee locaties aangewezen waar Defensie wil uitbreiden of andere plannen heeft. Naast oefenterrein De Haar, waar in compagnieverband tot 150 militairen trainen, pleit Defensie voor een nieuwe spoorverbinding bij de Johannes Postkazerne in Havelte. De huidige verbindingsspoorlijn, ingezet voor het vervoer van Defensie-materieel, verdwijnt. Een nieuwe spooraansluiting wordt daarom nodig gevonden.

Defensie erkent dat de uitbreidingsplannen gepaard kunnen gaan met overlast voor omwonenden. Er is echter geen andere mogelijkheid, stelt de organisatie. "Oefenen kan niet allemaal door middel van simulatoren of in het buitenland, waar de krijgsmacht al veel traint. De mogelijkheden buiten Nederland worden steeds beperkter omdat ook de krijgsmachten van bondgenoten groeien."