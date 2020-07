'Het wordt steeds gekker' bij de papiercontainer in Emmen

"Piepschuim, zakken cement, autobanden... we komen van alles tegen", vertelt Harry Pietersma. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de inzameling van oud papier in zijn wijk. In die jaren kwam hij al vaker gekke dingen tegen, maar volgens hem begint het langzaam aan de spuigaten uit te lopen. "Er zijn steeds meer mensen die hier de rommel droppen die ze thuis niet kwijt kunnen. Mensen denken dat dit een vuilstort is."

De papiercontainer, die te vinden is op de parkeerplaats achter de Lidl in de Rietlanden, wordt overdag bemand door Pietersma en zijn collega's. Zij nemen het papier aan van de mensen en zorgen dat het op een nette manier in de container wordt opgestapeld.

Veel spullen die worden gedumpt komen binnen in afgesloten dozen, verstopt tussen het oud papier. Maar verreweg de meeste troep wordt voor de container neergezet wanneer die dicht is, met name 's avonds en in de nacht. "Het is iedere keer weer een verrassing wat je hier 's ochtends aantreft."

'Schop onder de kont'

Pietersma heeft de wijkagent ingeschakeld. In de dozen waarin hij dumpafval vond, was soms ook nog een adres te vinden. "Die liggen nu op het bureau bij de agent." Ook wordt er volgens hem cameratoezicht geplaatst. Wat voor boete de boosdoeners riskeren weet Pietersma niet: "100 jaar dwangarbeid", zegt hij lachend. "Of nee, wat mij betreft een schop onder de kont."