Hekken Gouverneurstuin Assen 'verdwenen' voor opknapbeurt

Oplettende Assenaren was het waarschijnlijk al opgevallen dat sinds vorige week de hekken rondom de Gouverneurstuin missen. Het stalen hekwerk rondom het park in het centrum van de stad is toe aan een grondige renovatie.

Het donkere staal rondom de Gouverneurstuin heeft tijdelijk plaatsgemaakt voor ijzeren dranghekken. Inmiddels liggen de Gouverneurshekken klaar in de werkplaats van smederij De Rode Smid in Vlagtwedde.

Roest van onder

Eigenaar Wessel Kwint van De Rode Smid gaat de komende maanden aan het werk om de hekken grondig op te knappen. Een klus die een maand of drie gaat duren. "Per hek ga ik bekijken wat de slechte delen zijn. Die delen ga ik vervangen en weer schilderen, zodat je niet ziet dat er iets aan gebeurd is", vertelt Kwint. Met name aan de onderkant van de hekken zit inmiddels veel roest.

De hekken rondom de Gouverneurstuin zijn niet monumentaal, wat het werk van de smid iets gemakkelijker maakt. Kwint: "De onderdelen waarmee monumentale hekken gemaakt zijn, kun je niet altijd meer krijgen. Deze hekken zijn nog niet zo oud, waardoor ik de standaardmaten nog gewoon kan krijgen. Het is alsnog een leuke klus, want het hekwerk is erg kundig in elkaar gezet."