Record in geschiedenis van Avebe: 133,34 euro per ton aardappelen

Aantrekkelijk blijven

Avebe verenigt ruim tweeduizend akkerbouwers. De coöperatie heeft als doel om zoveel mogelijk rendement uit te keren aan haar boerenleden. Het coöperatief resultaat over 2021/2022 is 20,8 miljoen euro en de uitbetaling aan diezelfde leden is 27 procent meer dan het jaar ervoor.

"We moeten aan de prijskant aantrekkelijk blijven voor de telers", licht Fousert de prijsstijging toe. Maar door de prijs zo te verhogen, schept Avebe ook verwachtingen voor de toekomst. Dat erkent de bestuursvoorzitter: "De algehele lijn moet omhoog om de aantrekkelijkheid van de aardappelteelt te verhogen. Met deze prijs houd je de aardappelteelt voor akkerbouwers interessant." De ambitie van Avebe is dat de eerdergenoemde prestatieprijs over vijf jaar nog eens 25 euro hoger ligt.

Meerjarenstrategie

2022 was het laatste jaar van een strategische periode. In maart presenteerde de aardappelzetmeelgigant een meerjarenstrategie voor de komende vijf jaar. De afgelopen periode heeft Avebe veel nadruk gelegd op de voedingsmiddelenindustrie. "Dat blijven we doen, maar we richten ons ook op de bio based-industrie. "Denk dan aan plantaardige alternatieven, zuivel, maar ook bouwmaterialen en lijmstoffen." Kortom, het bedrijf wil naar een marktgerichte duurzame aardappelteelt.