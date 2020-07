Drenthe College vanaf augustus volledig rookvrij

Begin volgend schooljaar wordt een nieuwe wet van kracht, die roken op het schoolplein verbiedt. Het Drenthe College, met vestigingen in Assen, Emmen en Meppel, heeft dat moment aangegrepen om de sigaret volledig te verbannen. Alle rookruimtes in de gebouwen zijn gesloten en er komen bordjes te hangen die duidelijk maken dat de school volledig rookvrij is.

De school verwacht niet dat het gelijk helemaal goed gaat. "Er zal best enige weerstand zijn", zegt projectleider Mark Andreae. "We verwachten dat we rokers nog dikwijls moeten aanspreken. Het is een proces dat best enige tijd zal duren en we geven iedereen de tijd om te wennen aan de nieuwe regels."

Rookvrije generatie

Andreae noemt het rookverbod een belangrijke stap. "Het Trimbos Instituut heeft geconstateerd dat zeven op de tien jongeren beginnen te roken voor hun achttiende en dat ze daartoe vooral aangezet worden doordat ze medestudenten zien roken. Dat zal dus nu niet meer het geval zijn; een mooie bijdrage aan het realiseren van een rookvrije generatie."

Om de invoering van de rookvrije school tot een succes te maken, biedt Drenthe College aan studenten en medewerkers ondersteuning in de vorm van cursussen en coaching.