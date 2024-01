Drie bezoektips voor Willem-Alexander: Emmer plekjes met een koninklijk tintje

'Beloning voor trouw en eerlijk ondernemerschap'

Vanaf het Rensenpark is het een eindje lopen, via de Pancratiuskerk en door de Hoofdstraat richting het oude centrum van de stad. ,,Maar dat is absoluut een gedeelte van Emmen dat de koninklijke familie niet zou moeten overslaan", zegt ondernemer Ronald van Peer. Op de hoek met de Derksstraat staat zijn warenhuis Jan van Peer, gespecialiseerd in onder meer koken en alles wat daarbij hoort. De winkel is al sinds generaties in de familie en daarmee één van de oudste familiebedrijven van Emmen. "Kijk, dáár zijn we best trots op", zegt Ronald. Hij wijst op het rijkelijk versierde bord aan de gevel, waarop het predicaat 'Hofleverancier' prijkt. "Niet dat we letterlijk onze spullen aan het Koninklijk Huis leveren hoor. Het bord is een beloning voor trouw en eerlijk ondernemerschap, en voor het feit dat we al zo lang een familiebedrijf zijn." Het bedrijf mag zich sinds 2001 Hofleverancier noemen.