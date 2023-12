Van hulst tot maretak: wat is het verhaal achter het kerstgroen?

Het verhaal van Koning Hulst en Koning Eik

Volgens de mythe leefden twee koningen, broers van elkaar, in hetzelfde koninkrijk ergens hier ver vandaan. Koning Hulst woont in het noorden. Daar is het koud, er ligt altijd sneeuw en het is er donker. Hij is de oudere en wijzere van de twee. Hij draagt een dikke wintermantel en een krans van hulst op zijn hoofd. In zijn hand draagt hij een staf van hulst. In dit donkere, koude gebied leerde men zuinig te zijn met het voedsel en waren ze voorbereid op de slechte tijden. Ook namen ze op tijd rust. Ze leefden sober, maar in hun hart brandde licht.

Koning Eik, de broer van Koning Hulst, leeft in het zuiden. Hij draagt enkel een krans van eikenbladeren. Meer heeft hij niet nodig, want hier in het zuiden is het altijd warm en de zon schijnt volop. Koning Eik vindt het belangrijk dat zijn volk kan genieten van het leven en dat er feest gevierd wordt. Vruchtbaarheid is een belangrijk thema voor Koning Eik: ze zaaiden, oogsten en aten er goed van. Maar wanneer ook in het zuiden de winter komt, is Koning Eik niet blij en ook zijn volk is niet gelukkig. Het wordt koud en het voedsel raakt op. Ze weten niet goed om te gaan met deze omstandigheden en tekorten, in tegenstelling tot de mensen in het noorden.

Koning Eik dat besluit dat het tijd is om een bezoek te brengen aan zijn broer in het noorden en ervoor te zorgen dat het weer warm wordt. Op 21 december komt hij in het noorden bij zijn broer aan. Koning Eik loopt op Koning Hulst af en vraagt hem om het licht en de zon weer terug te brengen. Hulst lacht hem uit, en vertelt hem dat zijn volk niet zo losbandig moet leven en moet leren om zuiniger te zijn en meer rust te nemen.

Daar is Koning Eik het niet mee eens. Sterker nog, eigenlijk weet hij niet eens hoe hij dat zou moeten doen. Hij zegt tegen zijn broer dat hij zal vechten voor de terugkeer van het licht. Ze vechten met elkaar, Koning Eik vecht voor het licht en voor zijn volk, en hij verslaat uiteindelijk Koning Hulst. Vanaf die dag keert langzaam het licht en de warmte weer terug. De dagen worden steeds wat langer.

Dit wordt nog ieder jaar gevierd op 21 december tijdens de midwinterzonnewende. Het moment van zaaien en feestvieren komt weer terug.