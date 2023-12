School in Meppel tweede keer ontruimd na liftbrand, alle leerlingen naar huis

In een schoolgebouw van Stad & Esch aan de Ezingerweg in Meppel is vanochtend brand uitgebroken. De brand woedde in een lift. Alle leerlingen zijn later naar huis gestuurd, omdat het alarm voor een tweede keer afging.

De liftbrand was in het Beroepencollege (A-gebouw). Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een "heel klein brandje".

De ontruiming van de school verliep "prima", schijft directeur Rieka Tuinstra in een brief. De scholieren in het A-gebouw hoefden niet meer terug te keren vanwege rookontwikkeling.

Op het moment dat rest weer terugkeerde in de overige gebouwen, ging het alarm opnieuw af en moest iedereen weer naar buiten. "Omdat het elektrische systeem (en daarmee ook het alarm) ontregeld is, hebben we besloten alle leerlingen voor de rest van de dag naar huis te sturen", meldt Tuinstra.

School moet morgen weer open

"De rest van deze dag wordt gebruikt om een deel van de school weer schoon en toegankelijk te maken, zodat we morgen onze deuren weer voor iedereen kunnen openen."