De Wolden wil financiële drempel om te verduurzamen verlagen

Inwoners van De Wolden die een sedumdak, kleine windmolen of zonneweide willen moeten in de toekomst minder geld kwijt zijn aan bureaucratische kosten. De gemeente wil de prijzen voor benodigde vergunningen verlagen.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van duurzaamheidsmaatregelen betalen inwoners leges. De prijs wordt berekend aan de hand van een percentage van de bouwkosten. Vaak leiden duurzaamheidsmaatregelen tot hogere bouwkosten. Door de legeskosten te verlagen of helemaal af te schaffen wordt er een drempel voor verduurzaming weggenomen, zo is het idee.

Wens van de raad

In november vorig jaar stemde de hele gemeenteraad voor een oproep van Gemeentebelangen aan het college van burgemeester en wethouders om met een voorstel te komen. Het gemeentebestuur heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn en ziet in 'lagere leges die meteen worden doorgevoerd bij de aanvraag' de meest geschikte manier. Een alternatief was om bijvoorbeeld achteraf geld terug te betalen als er verduurzaamd is volgens bepaalde criteria. Dat zou wel meer administratief werk met zich meebrengen.