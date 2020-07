Sopacua overtuigt FC Emmen niet, Ugrinic krijgt kans bij Luzern

Bevredigend, maar niet verpletterend. Dat is de conclusie van de technische staf van FC Emmen over het niveau van de testperiode van Tapmahoe Sopacua. En dus gaat de zoektocht naar een rechtsbenige verdediger voor de nummer 12 van het afgelopen seizoen verder.

"We hebben tegen Tapmahoe gezegd dat hij in eerste instantie niet in aanmerking komt voor een aanbieding en dat we dus verder gaan zoeken", aldus Lukkien.

De andere testspeler, Behadil Sabani, overtuigde Lukkien en zijn collega's wel. "Maar zijn komst is afhankelijk van wat er gaat gebeuren met de andere lijntjes die we hebben uitstaan." Sabani kan spelen op de positie van Michael Chacon en Hilal Ben Moussa, maar ook achter de spitsen. Met Ben Moussa is de Drentse club in onderhandeling. FC Emmen heeft een voorstel gedaan aan de Utrechter en die heeft op zijn beurt een tegenvoorstel gedaan.

Ugrinic

Filip Ugrinic, die het afgelopen seizoen werd gehuurd van FC Luzern, krijgt van die club de komende weken de tijd om zich te bewijzen. Lukkien: "De technisch directeur van Luzern ziet het enorm in Filip zitten en omdat er een nieuwe trainer is krijgt hij daar een nieuwe kans."

Beste

Linksback Jan-Niklas Beste, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Werder Bremen, lijkt opnieuw in aanmerking te komen voor een verhuurperiode. "Maar ik kan me zo voorstellen dat er bij Werder op dit moment even andere prioriteiten zijn dan praten over een speler", besluit Lukkien.