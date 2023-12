Blijdschap en emotie bij senioren tijdens Kerstshow in Hippisch Centrum Exloo

Dankbaar

Als klap op de vuurpijl komen de winnaars van Hollands Got Talent, Rik van Selling en Aimée Tent, een acrobatisch optreden geven. "Ik vindt het fantastisch om voor deze doelgroep op te treden. Senioren zijn heel dankbaar voor wat ze kunnen zien, dit is voor ons wel het leukste publiek ", zegt van Sellingen. Het doel van het optreden is om het kerstgevoel over te brengen. "De kerstperiode is altijd een hele bijzondere periode, het is fijn om dat met anderen te kunnen vieren, dat wij hier mogen optreden is heel mooi."