Opvallende reegeit in beeld

Op deze beelden van natuurbeschermer Tonnie Sterken, gemaakt in het Fochteloërveen, zien we zo'n zwarte ree, een reegeit in dit geval, vergezeld door een bruine kameraad.

Melanisme

Een andere dan de bruine haarkleur heeft vaak een erfelijke oorzaak. In het erfelijk materiaal dat verantwoordelijk is voor de haarkleur is een verandering opgetreden. Pas wanneer twee ouders, die elk die verandering bij zich dragen, een jong krijgen bestaat de kans dat het een afwijkende vachtkleur heeft. Gaat het om de zwarte kleur dan heet dit melanisme.

Albinisme

Zeldzamer zijn witte reeën of albino reeën. Een witte of leucistische ree heeft veel minder pigment dan gebruikelijk. Een albino ree heeft behalve een witte vacht ook rode ogen. In tegenstelling tot leucistische dieren zijn albino's erg gevoelig voor zonlicht.

