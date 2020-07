Boek 'De Kolonieman' genomineerd voor Libris Geschiedenis Prijs

Sens schreef een boek over het leven van de generaal. In Drenthe is hij vooral bekend van de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Van den Bosch wilde iets doen aan de armoede door mensen uit de steden een nieuw bestaan te geven in Drenthe. Hij stichtte onder andere de koloniën van Frederiksoord en Wilhelminaoord en de strafkolonie Veenhuizen.

Vriend van het Koninklijk Huis

Sens deed vijf jaar lang onderzoek naar Van den Bosch. Naar zijn jeugd in de Betuwe, zijn periode als militair in Nederlands Indië en de ontwikkeling van de armenkoloniën in onder andere Drenthe. Van den Bosch was ook minister en goed bevriend met het koninklijk huis. Uiteindelijk overleed hij in Den Haag.

De jury van de Libris Geschiedenisprijs heeft 300 boeken over geschiedenis gelezen. Daarvan zijn er tien op een longlist gezet. Er staan ook boeken op over oud-premier Joop den Uyl, een boek over de Duitse gevangenis Het Oranjehotel in de Tweede Wereldoorlog en over het katholicisme.

Oktobermaand Geschiedenismaand

In september wordt de officiële lijst van genomineerde boeken bekend gemaakt. Er vallen nog vijf titels af. De uiteindelijke prijs, een geldbedrag van 20.000 euro, wordt op 25 oktober uitgereikt.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, VPRO en de Volkskrant. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis.

