GGD Drenthe opent tweede teststraat in Emmen

De verplaatsbare unit wordt in de eerste plaats gebruikt wanneer er op een bepaalde plek in Drenthe een grote uitbraak is en er veel getest moet worden. Aangezien daar nu geen sprake van is, wordt de testfaciliteit nu op tijdelijke plekken neergezet.

Drive-through in Emmen

"We wilden graag kijken wat we voor de mensen in andere delen van Drenthe konden doen", vertelt Saskia van Nimwegen, coördinator teststraat Assen/Emmen. "We hopen dat mensen zich misschien niet laten testen omdat ze naar Assen moeten, het nu wel doen. De mogelijkheid is er nu om dichterbij huis te testen."

De teststraat in Emmen ziet er anders uit dan de locatie in Assen, maar het werkt precies hetzelfde. Mensen met corona-gerelateerde klachten bellen naar het landelijke telefoonnummer van de GGD. "Daar wordt gekeken waar je woont en dan kan je kiezen of je naar Assen of naar Emmen wil voor de test", legt Van Nimwegen uit. Je hoeft geen auto te hebben om je te laten testen. "Het is een drive-through, dus je kunt met de auto, fiets of lopend komen."

Vijftig tests

Mensen in Zuidoost-Drenthe kunnen zich niet elke dag laten testen bij de mobiele testfaciliteit. Er wordt alleen getest op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend en dan kunnen er vijftig tests worden afgenomen.

Op dit moment is dit de enige mobiele teststraat in Drenthe. Hoe lang de unit op de parkeerplaats in Emmen blijft staan, is nog niet duidelijk. Dat hangt ook van de ontwikkeling van het virus af. "Op dit moment moet je alles gewoon volgen en kan je niet te ver vooruit kijken", zegt Van Nimwegen. "Dus ik kan niet zeggen of deze testfaciliteit één, twee of drie maanden blijft staan.