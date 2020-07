Omgaan met Lyme: 'Mijn leven is nooit meer normaal geweest'

Nu de zomervakantie is begonnen en mensen meer gaan recreëren, waarschuwt boswachter Joris Blankema voor teken. In juni en juli zijn de teken namelijk het meest actief. "Ben je in het hoge gras, in de natuur of in de lage bosjes geweest, of heb je ergens even doorheen gelopen: controleer altijd goed op teken."

Volgens Blankema zitten de teken vooral in het gras of in lage struiken. "Een teek klimt in principe niet in bomen. Hij wil zich graag laten vallen op iets wat er langskomt: een mens, het liefst een ree, maar bij muizen doet hij het ook. Voor de teek is de hoogte van lage struiken en met name gras ideaal om zich los te laten en vast te houden als een ree langs komt lopen."

Warme plekken

Wanneer een teek zich eenmaal vasthoudt, zoekt hij een warm plekje op het lichaam op. "Knieholtes, oksels, liezen, bilnaad... dat zijn plekken waar hij graag zit. Maar als het heel warm is, maakt dat eigenlijk niets meer uit. Dan kan hij op allerlei plekken op je lichaam zitten, want dan zweet je sneller", vertelt Blankema.

En dan is het zaak de teek binnen 24 uur te verwijderen. Blankema waarschuwt om dat niet met 'andere stoffen dan de teek kent' te doen, zoals babylotion of alcohol. "Dan zou het kunnen zijn dat die teek als het ware over z'n nek gaat. Kotsen dus. En dat is wat je moet voorkomen."

Naar de huisarts

Blankema: "Als je de teek er binnen 24 uur af haalt, heeft hij nog geen contact gemaakt met je bloed. Dus dan heeft hij nog geen stoffen uitgewisseld. Het is namelijk een bacterie die hij bij zich draagt." Toch benadrukt Blankema dat als je het niet vertrouwt, je altijd naar de huisarts moet gaan. "Neem desnoods de teek gewoon mee. De huisarts kan natuurlijk het beste adviseren."

Ook wanneer je geen teek hebt gehad, maar ineens wel last krijgt van bijvoorbeeld een rare, rode kring zegt Blankema dat je naar de huisarts moet gaan. "Daar moet je altijd op tijd bij zijn, want een verwaarloosde Lyme-infectie kan heel naar zijn. Daar kun je de rest van je leven last van hebben."

Leven 'nooit meer normaal' geweest

Ook bij Marlon Harms uit Emmer-Compascuum is de ziekte van Lyme geconstateerd. Het begon met altijd verkouden zijn, altijd buikpijn hebben, vaak hoofdpijn hebben en gewrichtsklachten. Voor Harms is haar leven sinds die tijd 'nooit meer normaal' geweest.

Als klein meisje werd Harms al eens gebeten door een teek. "Maar daarna ben ik nooit echt ernstig ziek geweest." In 2011 kreeg Harms de ziekte van Pfeiffer en daarna ging haar gezondheid achteruit. In 2015 ging het heel snel slechter met haar. "Waarschijnlijk ben ik toen een tweede keer gebeten door een teek. Ik ben aan het einde van het jaar in het ziekenhuis terechtgekomen, omdat ik heel mager was."

Arts in België

Een huisarts stelde de diagnose ziekte van Lyme, waarna ze bij een andere arts een behandeling kreeg. "Dat ging oké, maar ik was toen nog steeds aan de sondevoeding. Vanaf het moment waarop ik daarmee stopte, ging ik nog harder achteruit. Toen kon hij mij ook niet meer behandelen en heeft hij mij doorgestuurd naar mijn huidige arts in België. Daar ben ik nog steeds onder behandeling."

Harms heeft aan de ziekte van Lyme ernstige klachten overgehouden: "Ik ben het grootste deel van de dag bedlegerig, ik ben gevoelig voor licht en geluid, ik heb moeite met nadenken of me concentreren..."

'Heel veel ruimte voor verbetering'

Harms is er naar eigen zeggen 'nog lang niet' en brengt het grootste deel van de dag in bed door. Toch gaat het een stuk beter met haar dan in 2015. "Er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Mijn arts durft geen harde uitspraken te doen. Hij hoopt met de behandeling die ik nu volg of andere behandelopties die hij nog achter de hand heeft, dat het nog een stuk kan verbeteren, waardoor ik weer redelijk normaal zou kunnen leven."

Harms denkt dat ze nooit volledig zal herstellen, maar is 'enorm dankbaar' met elk stapje vooruit.

De afgelopen tien jaar nam het aantal tekenbeten in Nederland met zo'n 30 procent toe. Anderhalf miljoen keer per jaar is het raak. Jaarlijks veroorzaken de beten zo'n 27.000 keer de ziekte van Lyme. Met de Nature Today-app kun je op een tekenkaart zien waar de kans op een tekenbeet het grootst is. In Drenthe is die kans het grootst in het oosten en in het noorden van de provincie.

