Geluidswal langs A28 bij Spier uiterlijk vrijdag weg

Al geruime tijd is er het nodige te doen rondom de muur die geluid van de naastgelegen snelweg moet dempen. De muur was in november 2017 af en na een jaar stortte de muur al deels in elkaar. De gemeente stelde destijds de aannemer verantwoordelijk voor het instorten van het bouwsel. Sindsdien wacht Spier op een nieuwe muur, maar een oplossing leek ver weg. Het kwam zelfs zo ver dat Dorpsbelangen Spier een jurist wilde inschakelen. De gemeente had al anderhalf jaar weinig actie ondernomen om de problemen rondom de ingestorte geluidswal op te lossen.

Aannemer krijgt uitstel

Ondertussen kreeg de gemeente een nieuwe wethouder, Jan Schipper. Daardoor leek er meer schot in de zaak te komen. De gemeente voerde onlangs een veiligheidsonderzoek uit en daaruit bleek dat de kapotte wal een risico vormde voor omwonenden. Midden-Drenthe nam vorige week contact op met de oorspronkelijke bouwer van de muur en vertelde dat de muur voor 6 juli verdwenen moest zijn. Dat zou de aannemer niet redden, maar het bouwbedrijf is nu druk bezig om ervoor te zorgen dat de muur er vrijdag niet meer staat.

Gemeente wil voor 30 september nieuwe muur

De gemeente geeft het bedrijf de kans om een voorstel te maken voor een nieuwe, veilige muur. Zodra de vergunningsaanvraag hiervoor is goedgekeurd kan er gestart worden met de bouw. Midden-Drenthe geeft de ondernemer tot 30 september de tijd om een nieuwe wal te bouwen.

Aannemer verbaasd

Directeur Gert Bouwhuis van het gelijknamige aannemersbedrijf legt uit: "Ik was een beetje verbaasd dat er nu ineens zoveel druk op komt, zo vlak voor de bouwvak. De vergunning (er ligt een nieuwe aanvraag, red.) was voor 99 procent rond. Maar we doen ons best om de boel fatsoenlijk af te handelen. De termijn van een week was alleen onmogelijk."