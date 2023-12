Boeren, waterschap en Prolander voor de rechter om vernatting Geelbroek

Vijf centimeter. Een kleine afstand, maar voor buurtschap Geelbroek, waterschap Hunze en Aa's en vergunninghouder Prolander onoverbrugbaar. Vanmiddag diende een rechtszaak hierover in de Groningse rechtbank, waarbij boeren de vergunningverlening voor het vernatten van een gebied bij de Geelbroekerweg aanvochten.

Al sinds 2010 werken provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's en Prolander aan een plan om een gebied bij Geelbroek en Ekehaar te vernatten. Een deel van Geelbroek is al natuurgebied, maar door dit gebied te vernatten komt er nog wat bij. Niet alleen de natuur zou hiermee gebaat moeten zijn, het gebied kan ook bij hevige regenval dienen als opvangplaats voor water.

Mooi en aardig, vinden boeren die zich hebben verenigd in Bezorgde Boeren Geelbroek, maar de plannen leiden volgens hun ontegenzeggelijk tot economische schade voor hun bedrijven.

'Loop 20 procent inkomsten mis'

"Uien in mei, geven prei", sprak Henk Stoffers. De akkerbouwer grijpt terug op dit oude spreekwoord, om aan te geven dat vernatting ervoor zou zorgen dat hij zijn uien later in de grond kan stoppen en daarmee een groot risico neemt bij de oogst.

Een andere aanwezige boer uit het gebied zou door de vernatting een snee minder gras per jaar van het land kunnen halen. "In totaal heb ik vijf sneden per jaar, dan zou ik eenvijfde van mijn inkomsten uit gras missen."

Per perceel bekijken

De gedaagde partijen, waterschap Hunze en Aa's en Prolander, gaan ervan uit dat de grondwaterstand van boeren in het gebied niet flink zal toenemen. In ieder geval niet meer dan vijf centimeter, waardoor er volgens deskundigen 'geen onevenredige schade' zal ontstaan.

"Die vijf centimeter is een gangbare grens in de hydrologie (studie van het water, red.)", sprak deskundige Eric Blom namens Prolander. Hij schreef een rapport over het gebied, waarin dit ook naar voren kwam.

De boeren wijzen echter op de natte situatie in het gebied en stellen dat het waterschap en Prolander 'modelmatig' het gebied hebben aangevlogen. "Eigenlijk zou je per perceel moeten kijken wat de gevolgen zijn van vernatting", sprak advocaat Bertil Westers namens de boeren.

Kavelruil ligt deels stil

De gesprekken die boeren al jaren voeren met provincie, waterschap en Prolander hebben de partijen niet nader tot elkaar gebracht. De boeren kwamen met een plan voor kavelruil, maar de provincie Drenthe vond niet dat de boeren meer land moesten krijgen dan ze inbrachten, zoals wel werd voorgesteld. De gesprekken tot kavelruil liggen momenteel dan ook grotendeels stil.

'Kunt niet alle gevolgen uitsluiten'

Mocht de vergunning wel verleend worden en boeren tóch schade ondervinden, dan kunnen ze die melden bij een loket. Maar volgens advocaat Westers is er in het voorstel van Prolander hiervoor nog 'weinig concrete borging' voor schadeloosstelling.

Daarnaast vindt Westers het bijzonder dat er een plan komt voor schades, terwijl waterschap en Prolander het uitgesloten vinden dat er schades zullen ontstaan. Dat baseert Pim Schriemer (jurist namens het waterschap) onder meer op jarenlang onderzoek van hydrologen. "Je kan niet alle gevolgen uitsluiten, maar dat wil zeker niet zeggen dat het waterschap geen onderzoek heeft gedaan. Integendeel."