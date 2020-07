Zedenmisdrijven in volle supermarkt en op campings: cel- en werkstraf voor Coevordenaar

Bij het voorwaardelijke deel van de celstraf heeft hij een extra lange proeftijd van vijf jaar gekregen. De man is volgens deskundigen pedofiel en moet zich tijdens zijn proeftijd laten behandelen aan die stoornis. Ook heeft de rechtbank hem verboden om nog contact te hebben met kinderen.

Slachtoffers op camping

Medewerkers van een camping in het Overijsselse Rheeze zagen de Coevordenaar in april vorig jaar bij een 9-jarig meisje dat op een klimtoestel stond. Even later zaten ze samen op een bankje. De man had een knuffelkonijn op schoot. De medewerkers betrapten hem toen hij met zijn hand onder het rokje van het kind ging. De Coevordenaar werd aangehouden en bekende, maar zei dat hij er geen seksuele bedoeling mee had.

Na zijn arrestatie kreeg de politie ook een melding van een camping in Stegeren. Daar had de man een dag eerder zijn geslachtsdeel aan een 4-jarig meisje laten zien toen ze even alleen was bij een recreatiegebouw. Hij had haar gelokt met het knuffelkonijn dat hij bij zich had. Het meisje vertelde het verhaal even later aan haar ouders.

In een stampvolle supermarkt

Hetzelfde overkwam een ander 4-jarig meisje dat in december 2018 een dag voor kerst met haar moeder en oma in een supermarkt in Coevorden was voor de kerstboodschappen. Terwijl het meisje in de buurt van de kassa's in een speeltoestel klom, kwam de Coevordenaar voor haar staan en liet hij haar in de, volgens de rechtbank, 'stampvolle' supermarkt zijn geslachtsdeel zien.

Het meisje vertelde thuis aan haar moeder wat haar was overkomen. Die belde de supermarkt en de politie. Politieagenten bekeken camerabeelden uit de supermarkt en zagen het voorval gebeuren. De man heeft beide voorvallen ontkend.

Na de arrestatie van de man in april vorig jaar werd bij hem thuis ook kinderporno gevonden op een computer, een laptop, usb-sticks en een telefoon. De man bekende bij de politie dat het materiaal van hem was. Hij downloadde het al sinds 2013.

'Met de nek aangekeken'

De officier van justitie eiste twee weken geleden dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. De advocaat van de man benadrukte dat de man al hard gestraft was, doordat hij was ontslagen bij het bedrijf waar hij al dertig jaar in dienst was en ook moet verhuizen, omdat hij in zijn buurt in Coevorden met de nek wordt aangekeken.

De rechtbank oordeelt dat een camping, waar twee van de misdrijven plaatsvonden, voor kinderen een veilige en zorgeloze omgeving moet zijn en dat de man misbruik heeft gemaakt van het karakter van die omgeving. Dat hij zijn geslachtsdeel ook nog in een bomvolle supermarkt heeft laten zien, noemt de Zwolse rechtbank 'zeer zorgelijk'.

Behandeling belangrijk

Onderzoekers hebben vastgesteld dat de man niet alleen aan een pedofiele stoornis lijdt, maar ook een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De Coevordenaar is eind vorig jaar na acht maanden voorarrest onder voorwaarden vrijgekomen en wordt sindsdien al behandeld.

Doordat het onvoorwaardelijke gedeelte van zijn celstraf gelijk is aan het voorarrest, hoeft de man niet terug naar de gevangenis. De rechtbank vindt het heel belangrijk dat hij doorgaat met de behandeling. Wel moet hij de 240 uur werkstraf uitvoeren en daarnaast ruim 900 euro schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffertje uit de supermarkt.