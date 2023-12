Een trieste avond in Emmen die nu bekendstaat als de Yorneo-zaak: 'Ik vernam veel woede'

Een paar uur na een noodlottig steekincident is het doodstil aan de Stationsstraat in Emmen. Regent druppelt treurig naar beneden, rood witte politielinten die een deel van de straat afzetten wapperen in de wind.

Hoe anders was het uren daarvoor. Een harde schreeuw. Een jongedame die in paniek de straat oprent. Ze klopt aan bij een horecaondernemer in de straat voor hulp.

'Ze hebben haar vermoord'

"Voor ons pand hoorden we haar krijsen. Dat ging door merg en been", vertelt hij een dag na de steekpartij. 'Ze hebben haar vermoord', roept ze. Hij biedt het meisje een kop warme chocomelk aan. Later gaat ze mee met de politie om haar verhaal te doen.

Het blijkt te gaan om twee jongemannen die het pand van zorginstelling Yorneo zijn binnengegaan om de kluis te stelen. Het 26-jarige slachtoffer Marit en haar cliënt - die dus later alarm slaat - zijn op dat moment in het pand een film aan het kijken.

Jeugdbende

De politie is snel ter plaatse en zet een helikopter en speurhonden in om de daders snel in de kraag te vatten. En met succes, want diezelfde avond arresteert de politie twee jongens van 16 en 19.

"Het was een jeugdbende", blikt rechtbankverslaggever Marjan Buring terug op bijna een jaar geleden. De twee jongens waren door de leiders van de bende op pad gestuurd om een tankstation te overvallen. Maar omdat dat dicht was gingen ze op zoek naar iets anders.

"Want ze durfden niet terug te komen met lege handen", legt Buring uit. De toen nog 16-jarige verdachte woonde zelf ook in de zorginstelling van Yorneo, en wist dat er geld in het pand lag. "Dus toen bedachten ze om de kluis te stelen. En dat is helemaal misgelopen."