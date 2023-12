Kerstspullen stromen binnen bij kringloopwinkel: 'Dit kan volgend jaar de winkel in'

Auto's vol

"Er is een hele rij auto's met mensen die allemaal spullen komen inleveren. Die rij is veel langer dan normaal gesproken", aldus Speelman. De kerstspullen die worden uitgeladen verschijnen niet direct in de kringloop, pas volgend jaar wordt dit weer uit de berging gehaald. "Nu heeft het niet veel zin meer", zegt Speelman. Op dit moment zijn de werknemers van de kringloopwinkel al druk bezig om alle binnengebrachte kerstspullen op kleur in dozen te sorteren. "We hebben nu al een hele muur vol dozen gevuld met kerstspullen in de berging staan", vertelt Speelman. Rond september volgend jaar zullen de kerstspullen weer te koop zijn in de kringloopwinkel en naar de verwachting van Speelman zal dat half november allemaal weer verkocht zijn.