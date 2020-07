Burgemeester Loohuis: 'We moeten het hoofd koel houden'

"We hadden al een politieke crisis en die politieke crisis blijft. Zoals het nu is, zijn er nog twee wethouders van CDA en ChristenUnie en die gaan samen met de burgemeester het bestuur vormen." Burgemeester Karel Loohuis zag vandaag met het aftreden van wethouder Erwin Slomp de tweede wethouder in een week tijd vertrekken.

Erwin Slomp en Jacob van der Heide waren allebei wethouder voor Gemeentebelangen, de grootste fractie in de gemeenteraad. En zij voelden zich vorige week allebei door coalitiepartner CDA in de steek gelaten.

CDA legde bom

CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze bracht vorige week dinsdagavond een persbericht naar buiten waarin hij stelde dat het CDA een externe informateur wenst. Het CDA vertrouwt er niet er op dat het huidige college de miljoenentekorten naar haar wens gaat oplossen. Met name de aangekondigde verhoging van de OZB met 25 procent was voor het CDA steen des aanstoots.

Jacob van der Heide wist genoeg en stapte donderdag aan het begin van de raadsvergadering op. Maar Erwin Slomp wilde Hoogeveen niet onbestuurd laten. Uiteindelijk concludeerde hij dit weekend dat de burgemeester samen met de commissaris van de Koning Hoogeveen zou kunnen besturen in de periode tot er een nieuw college is geformeerd. En dus trad hij maandagochtend af.

Hoofd koel

Burgemeester Loohuis: "Ik treed niet in de afwegingen die de wethouders gemaakt hebben. Dat is voor hen. Zo gauw ik nu uitspraken ga doen, kom ik zelf in dat politieke proces terecht. Een burgemeester moet in crisistijd zich daar niet in gaan mengen. Bij een gekozen burgemeester zijn de verhoudingen anders. Het is nu echt tijd en ook nodig om het hoofd koel te houden."

Het besluit van de wethouders is emotioneel beladen, begrijpt de burgemeester. "We hebben in het college tegen elkaar uitgesproken dat het niet aan het team heeft gelegen, niet aan het onderlinge vertrouwen, etcetera. Maar de context er omheen heeft bepaald waar we zijn. En dat is persoonlijk heel triest, want we zijn ook nog mensen en hebben ook gevoelens en we zien emoties. En die voel ik ook, maar in crisistijd moet je je niet laten overmannen door emoties, want dan kom je niet tot een oplossing."

Gemeentebelangen zoekt eigen geluid

Vanavond vergadert de fractie van Gemeentebelangen samen met haar partijbestuur over de vraag hoe nu verder. Gemeentebelangen overweegt uit het college te stappen. Ad-interim voorzitter Jan Stoefzand is daar voorstander van. "Dan kun je je eigen politieke geluid weer zelfstandig laten horen. Dat geeft de fractie meer vrijheid om naar eigen welbevinden te handelen en haar eigen mening naar buiten te brengen", zegt Jan Stoefzand.

Stoefzand: "Ik vraag me af of Hoogeveen sowieso nog bestuurbaar is. Er is zoveel gekissebis dat er door alle gehakketak geen enkel onderling vertrouwen meer is. Ik heb 32 jaar in de raad gezeten, en dan waren er ook wel conflicten, maar na de raadsvergadering was het altijd weer over en uit en gingen we weer opgewekt aan de slag. Maar dit slaat alles."

27 augustus

Het overgebleven college met burgemeester Loohuis, wethouder Erik Giethoorn (CDA) en wethouder Gert Vos (ChristenUnie) behartigt nu alleen nog de lopende zaken. Burgemeester Loohuis: "De raad heeft donderdagnacht - het was zelfs al vrijdag - de regie in het proces gepakt met het unaniem aannemen van een motie om een oplossing te creëren. En de raad heeft gezegd dat er twee verkenners/informateurs moeten komen die zo snel als mogelijk, maar het liefst in de eerst volgende raadsvergadering na de zomer, op 27 augustus, tot conclusies moeten komen."

Het overgebleven college kan geen zware of politiek beladen besluiten nemen. "Dus we zullen de toko draaiende moeten houden en de rest is aan de politiek", zegt Loohuis daarover.

Lees ook: