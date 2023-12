Landbouwsector boert 6,7 procent beter dan vorig jaar

De landbouwsector heeft dit jaar 6,7 procent meer geld binnengehaald dan in 2022. Deze stijging in inkomsten is voornamelijk vanwege hogere gemiddelde verkoopprijzen. Tegelijkertijd daalden de kosten voor de sector.

Minder volume

De productie aan landbouwgoederen lag in 2023 2,1 procent lager dan een jaar eerder. Die daling was in de veehouderij en akkerbouw minimaal, maar in de tuinbouw duidelijker zichtbaar. De dierlijke productie nam af met 0,7 procent, de plantaardige productie daalde met 3,3 procent.

De productiewaarde, de totale waarde van alles wat geproduceerd is, van de gehele sector kwam uit op 35,8 miljard Euro. Zo'n 0,7 procent minder dan vorig jaar.

Hogere verkoopprijzen, lagere kosten

Ondanks het dalende volume was er sprake van meer inkomsten. De waarde van de goederen en diensten die nodig zijn bij landbouwproductie daalde met 5,1 procent en verkoopprijzen stegen gemiddeld met 1,4 procent. Hierdoor blijf er onder aan de streep meer geld over voor de landbouwsector.

De inkomsten van de landbouw stegen volgens het CBS met 6,7 procent. Voor de toename in winst was meer arbeid nodig. Het aantal fulltime banen steeg gemiddeld met 1,9 procent.

Kosten kunstmest, mengvoer en energie omlaag

De afname in kosten was het meest voelbaar bij kunstmest, mengvoer en energie. De prijzen voor gas en elektriciteit daalden met bijna 20 procent, maar zijn nog steeds hoog. Deze kosten waren in 2022 nog met meer dan 200 procent gestegen vanwege de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Kleinere varkensstapel

In 2023 zijn er meer runderen, maar minderen varkens en pluimvee naar de slachthuizen gebracht dan een jaar eerder. De productievolume van landbouwdieren daalde hierdoor. De varkensstapel daalde met 11,9 procent in Nederland. In vele andere Europese landen kromp de slacht van varkens ook.

Hierdoor stegen de varkensprijzen met 30,8 procent.

Melk en granen goedkoper

Voor aardappelen en suikerbieten was er minder productiegrond en dus zijn de gewassen minder verbouwd. Aardappelen stegen met 20 procent in verkoopprijs. Granen won wel aan terrein, maar door een nat voorjaar viel de productie tegen. De prijs van graan was vanwege de oorlog in Oekraïne ook flink gestegen, maar daalde dit jaar met 32,5 procent.