Vliegen in coronatijd vraagt nog behoorlijk wat aanpassingen

Maar de regels houden mensen niet tegen om toch in te stappen en met het vliegtuig op vakantie te gaan. Vorige week vertrok na maanden voor het eerste weer een commerciële vlucht vanaf Groningen Airport Eelde naar Griekenland met ruim 150 passagiers aan boord.

Veel reizigers hebben hun vakantie verplaatst

Reisbureau's in Drenthe melden dat het vooral de jongere reizigers zijn die zich niet tegen laten houden door het virus. Vooral de groep tussen de 20 en 45 jaar met kinderen.

Eigenaar Annie Veenema van een reisbureau in Borger heeft sinds het uitbreken van het coronavirus heel wat reizen voor klanten omgeboekt. "Bij ons gaat een meerderheid van de klanten niet. Zij boeken om naar volgend jaar. Ik denk dat ze hier wat voorzichtiger zijn. Onze klanten zeker."

En dan zijn er ook nog allerlei controles voordat je überhaupt in een vliegtuig kan stappen. Tom Roek uit Hoogezand heeft een eigen online reisbureau dat zich vooral toelegt op reizen vanaf Groningen Airport Eelde. Hij kreeg veel vragen van klanten over deze regels.

Wat me opvalt is dat iedereen zich aan de 'mondkapjesmaatregel' houdt." Tom Roek

Roek wilde het zelf ondervinden en boekte een vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Palma de Mallorca. Een paar dagen later nam hij de eerste vlucht vanaf het Spaanse eiland naar Groningen Airport Eelde. Hij was op die vlucht de enige passagier.

Roek: "Het is even wennen met een mondkapje op en dat je afstand moet houden. Het vliegtuig zat niet zo vol, dat scheelde. In een 100 procent vol vliegtuig is het afstand houden best spannend. Maar wat me wel opviel is dat iedereen zich aan de 'mondkapjesmaatregel' hield."

Voordat je op reis gaat, moet je eerst wel door een stapel papieren heen. Volgens Annie Veenema van het reisbureau in Borger is het goed te doen. "Er moet sowieso een gezondheidsverklaring bij. Elke maatschappij heeft zijn eigen formulieren die je kan downloaden. En sommigen vragen alleen maar of je verkouden bent. Spanje is anders. Daar moet je zo ongeveer je hele doopceel lichten."

Tom Roek uit Hoogezand heeft dezelfde ervaring opgedaan op zijn reis naar Palma de Mallorca. "Je moet van tevoren een lijst van zes pagina's met vragen invullen. Die moet je uitprinten en laten zien op de luchthaven. Daar controleren ze ook je temperatuur en sommige passagiers worden getest. Je kan bij aankomst ook niet meteen naar je koffers. Je moet door een screeningspost."

Vakantie is heilig

Overigens waren de controles op de terugreis naar Nederland veel minder streng. "Op de terugweg naar Nederland kon ik doorlopen. Toen had ik al die controles niet." Hij mocht als enige passagier aan boord zelf een stoel uitkiezen. Maar daar bleef het bij. Geen champagne en geen heerlijk gebakje.

Voor velen is de vakantie heilig. Zij zullen de komende weken ook gewoon afreizen. Roek snapt dat wel. Maar of hij zelf overal naartoe zou vliegen? "Als er vluchten gaan en het is veilig, dan gaat iedereen gewoon. Ik zou voorlopig nog niet naar landen als Brazilië en de Verenigde Staten vliegen. Maar binnen Europa wel. Dat is veilig genoeg."

Losse reis of pakketreis

Om te voorkomen dat je niet op een zonnig eiland vast komt te zitten als het coronavirus daar de kop opsteekt, is het volgens Annie Veenema nog wel verstandig om een pakketreis te boeken. Dat geeft meer zekerheid.

"Als je met een touroperator op reis gaat met vlucht en hotel en het virus slaat toe, dan word je op hun kosten teruggebracht. Maar heb je een goedkope losse ticket en een eigen hotel geboekt, dan moet je er zelf voor zorgen dat je terug komt. Dan ben je min of meer zelf op reis."