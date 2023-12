Zeven jaar cel geëist tegen Assenaar voor betrokkenheid bij brute woningoverval in Vlaardingen

Een 23-jarige man uit Assen zou voor zijn aandeel in de gewelddadige woningoverval in Vlaardingen vorig jaar in juli een celstraf van zeven jaar uit moeten zitten, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Bij die woningoverval werden de bewoners mishandeld, vastgebonden, bedreigd en gegijzeld.

De man uit Assen wordt ook drie woninginbraken in Sleen, Gieten en Hoogeveen verweten. Dit gebeurde eveneens vorig jaar in juli, als de bewoners niet thuis waren.

In de zaak stonden verschillende mannen terecht die allemaal iets te maken zouden hebben gehad bij de woningoverval in Vlaardingen. Ook een 31-jarige man uit Groningen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan grove woningovervallen in Vlaardingen en Assen in 2022. Het OM vindt hiervoor een celstraf van 9 jaar passend met daarnaast tbs met dwangverpleging.

Tipgever

Voor de woningoverval in Vlaardingen en een inbraak in Gieten is tegen een 36-jarige man uit Den Helder een celstraf van zes jaar geëist. De woningoverval in Vlaardingen werd volgens de officier van justitie getipt door een 25-jarige Rotterdammer. Hij fluisterde de andere verdachten in wat in Vlaardingen viel te halen.

De Rotterdammer was bekende van het echtpaar uit Vlaardingen. Hij was nota bene gast op hun bruiloft. De vrouw was zeven maanden zwanger toen de overvallers de woning binnendrongen. Haar man werd naar de vloer gewerkt en zij moest op de bank liggen, met een deken over haar hoofd.

'Hij zet de deur open voor criminelen'

Ze stond doodsangsten uit, zei de vrouw op zitting. Ze maakte gebruik van haar spreekrecht als slachtoffer. Ze dacht dat haar ongeboren kind het niet zou overleven. Ze was onthutst over haar vermeende vriend uit Rotterdam. "We hadden alle vertrouwen in hem. En wat doet hij? Hij zet onze deur wagenwijd open voor criminelen", zei de vrouw.

De Rotterdammer was niet fysiek bij de woningoverval aanwezig. Maar het OM vindt hem wel medeplichtig. Dit zou de Rotterdammer moeten komen te staan op vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De zaak kwam aan het licht door een ander onderzoek in 2021, waarin de 23-jarige Assenaar was betrokken.

Onthutsend beeld

De man werd afgeluisterd en onder zijn auto werd een baken (een volgsysteem) geplaatst. De agenten werden getrakteerd op honderden uren geluidsfragmenten. "Dit gaf een onthutsend beeld hoe de verdachten te werk zijn gegaan", zei de aanklaagster. Er was te horen hoe misdrijven werden beraamd, gepleegd en nabesproken.

Ook de woningoverval in Vlaardingen kwam voorbij. Er werd gelachen over de angsten van de slachtoffers en het geschreeuw van de vrouw. In de auto zat ook een 14-jarige jongen uit Assen als mededader. De minderjarige kreeg afgelopen zomer voor onder meer deze woningoverval een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd.

Buit in woning

Naast de afgeluisterde gesprekken en de gereden routes met de auto van de 23-jarige Assenaar is er volgens het OM voldoende ander bewijsmateriaal. Onder meer uit de telefoongegevens van de verdachten en doorzoekingen van diverse woningen. In de toenmalige woning in Gasselternijveen van de twintiger uit Assen werd buitgemaakt materiaal uit Vlaardingen gevonden.

In de kliko lag bijvoorbeeld een bankpas van de aangevers. Ook zijn de stemmen van de verdachten stuk voor stuk door politieagenten herkend. De verdachten gingen volgens de officier van justitie geraffineerd te werk en bereidden hun daad uitvoerig voor door informatie te verzamelen over hun doelwit.

Persoonlijkheidsstoornissen

De verdachte in Groningen noemde de aanklaagster 'een gevaar voor de maatschappij'. Hij is volgens het OM betrokken bij twee vergelijkbare gruwelijke woningovervallen. Deskundigen constateerden persoonlijkheidsstoornissen bij de man, die worden versterkt door cannabisgebruik. Hij wordt verminderd toerekeningsvatbaar gevonden.