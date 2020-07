Ook Drenthe verbiedt demonstratie met trekkers

'De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties', schrijft de Veiligheidsregio. 'Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.'

Gezondheid beschermen

In Groningen en Friesland is hetzelfde verboden, zegt de Veiligheidsregio Drenthe. Het verbod geldt tot maandagochtend 07.00 uur en wordt dan heroverwogen. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is het doel hiervan de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen.

Actievoerende boeren blokkeerden vrijdagavond en -nacht het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen. Een dag eerder reden zij over de landingsbaan van Groningen Airport Eelde. Het vliegveld deed later aangifte vanwege vernielingen. Zondag stonden boeren met hun trekkers bij het distributiecentrum van supermarktketen Coop in Gieten. Met de acties komen de boeren in opstand tegen het landbouwbeleid van minister Carola Schouten.

Gevaar

De Veiligheidsregio schrijft dat bij de demonstraties ook wanordelijkheden zijn ontstaan 'waarbij gevaar is gerezen voor de bewoners van onder andere de gemeente Hoogeveen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en de bezoekers en omwonenden van Groningen Airport Eelde.'