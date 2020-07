Meppeler bestraft voor opslag 2000 kilo illegaal vuurwerk

Beeld ter illustratie. Het vuurwerk lag opgeslagen in de garagebox van de 39-jarige medeverdachte uit IJsselmuiden (Rechten: ANP)

Een 39-jarige man uit Meppel moet voor het opslaan en in bezit hebben van ruim 2000 kilo illegaal vuurwerk een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Daarbij legde de rechter in Zwolle de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op. De werkstraf is iets lager dan de geëiste 240 uur.

Het vuurwerk lag opgeslagen in de garagebox van de 39-jarige medeverdachte uit IJsselmuiden. Die kreeg een celstraf van 465 dagen waarvan 365 dagen voorwaardelijk opgelegd. Terwijl de officier van justitie tegen hem twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk had geëist.

Midden in een woonwijk

De rechter rekende de mannen zwaar aan dat het vuurwerk midden in een woonwijk lag opgeslagen, verpakt in kartonnen dozen. Een buurtgenoot viel in december 2019 op dat twee mannen meerdere keren dozen uit een bestelbusje haalden en naar een garagebox sleepten. Hij belde de politie.

Dozen met vuurwerk

De deur van de box was niet afgesloten. De agenten zagen kartonnen dozen met vuurwerk op elkaar gestapeld staan. Op dat moment kwam het busje met de twee verdachten aangereden. De Meppeler zat achter het stuur. Hij was ook diegene die het busje huurde. Hij zei dat hij niets van illegaal vuurwerkopslag wist. Dit geloofde rechter niet. De man was immers gezien toen hij dozen de box binnen sjouwde.

Telefoon voor vuurwerkhandel

De man uit IJsselmuiden bekende wel. Hij had een telefoon, speciaal voor de vuurwerkhandel. In de telefoon stonden meerdere berichten die te maken hadden met bestellingen. De rechter vond het kwalijk dat de mannen zich niet bekommerden om de veiligheid van anderen. Een ontploffing van zo'n hoeveelheid gevaarlijk vuurwerk in een wijk kan voor veel slachtoffers zorgen. Ook het afsteken van zwaar en onveilig vuurwerk brengt risico's met zich mee voor diegene die dit afsteekt, maar ook voor omstanders. De mannen dachten daar niet aan, zij hadden alleen maar oog voor het geldelijk gewin.