Winst Hollands Got Talent geeft Meppelse Aimée wind in de zeilen: 'De grote droom van een artiest'

Het was een jaar vol hoogtepunten voor Aimée Tent uit Meppel. Afgelopen jaar wonnen zij en haar trainingspartner Rik van Selling Hollands Got Talent. En die winst leidde tot veel verandering. "We worden veel meer geboekt voor optredens."

Maandenlang moest Tent voor zich houden dat zij en haar compagnon als acro-gymnasten (combinatie van dans en acrobatiek) de winnaars waren van Holland's Got Talent 2023. Maar in november mocht eindelijk het hoge woord eruit dat zij het Nederlandse talent van 2023 zijn.

Grote droom

Sinds dat nieuws wereldkundig is gemaakt, is er veel veranderd voor de acrogymnast. "We worden veel meer gevraagd voor optredens nu. Dat vind ik wel echt heel tof. Dat is natuurlijk ook wel de grote droom van een artiest om gewoon op te treden en mensen te mogen entertainen. Holland's Got Talent heeft daar wel echt aan bijgedragen." Maar de roem blijft comfortabel. Platgebeld wordt ze niet, en ze kan nog zonder herkend te worden over straat, zegt ze lachend. "Gelukkig niet."

Toch is tijd vinden om voldoende te trainen nog best een uitdaging, legt ze uit. "We trainen minimaal één keer in de week, maar proberen het vaker in de week. Maar als je veel optreedt, dan is veel daarnaast trainen nog best wel lastig. En we werken en studeren er ook allebei nog naast. Dus zo'n week is zo gevuld."