Pech op de snelweg? In Drenthe wacht je twee keer zo lang op bescherming van een weginspecteur

Als je met een kapotte auto op de snelweg staat, wacht je in Drenthe veel langer op bescherming van een weginspecteur dan in de Randstad. 's Avonds en 's nachts wacht je twee keer zo lang. Bergingsbedrijven en hulpdiensten moeten zichzelf en slachtoffers daarom vaker zelf beveiligen. "Wij lopen in deze donkere dagen veel meer gevaar."

Dat blijkt uit cijfers die Omroep Gelderland opvroeg bij Rijkswaterstaat.

Weginspecteurs zorgen er bij een pech- of ongeval voor dat weggebruikers snel en veilig door kunnen rijden. Zij parkeren hun auto vóór een pech- of ongeval, zodat bergers en hulpdiensten hun werk daarachter veilig kunnen doen. Een onoplettende weggebruiker raakt dan als eerste de (onbemande) dienstauto van Rijkswaterstaat, in plaats van de hulpverleners en/of de slachtoffers.

Aanrijtijden langer

Maar in Noordoost-Nederland - waar naast Drenthe ook Overijssel, Groningen, Friesland, Gelderland en Flevoland onder vallen - duurt het langer voordat een weginspecteur bij je is dan in de Randstad.

Met name als het donker is, in de avonduren en nacht, lopen de minuten op. In tachtig procent van de gevallen duurt het langer dan een half uur, soms bijna drie kwartier. Zolang de weginspecteur er niet is, nemen hulpverleners en bergers de taak van het beveiligen over.

Dat is niet zonder gevaar, zegt voorzitter Rob de Jong van de branchevereniging van bergingsbedrijven VBM. "De snelwegen in het oosten zijn minder verlicht. Dat betekent in deze lange donkere dagen dat we veel meer gevaar lopen. De snelheid gaat 's avonds ook nog eens omhoog, naar 130 kilometer per uur. Dan is het voor de automobilist schrikken als wij daar met een bergingsvoertuig staan."

Niet 24/7 op de weg

Volgens Rijkswaterstaat komt het grote verschil in aanrijtijden doordat weginspecteurs in Noordoost-Nederland niet 24 uur per dag, zeven dagen per week op de weg zijn. Zij draaien op bepaalde tijdstippen oproepdiensten vanuit huis, waardoor het langer duurt voordat ze bij een incident kunnen zijn.

In de Randstad draaien weginspecteurs nachtdiensten, waarbij ze de hele dienst op de weg zijn. Aanrijtijden zijn daar dan ook duidelijk korter: je staat daar meestal niet langer te wachten dan twintig minuten.

Rijkswaterstaat stelt dat in Noordoost-Nederland gekozen is voor oproepdiensten, omdat het aantal incidenten in de nacht te klein is om een weginspecteur continu op de weg te hebben.

Lang wachten

Maar voor bergers is dat geen excuus. "Het maakt niet uit of het nu zondagmorgen om 08.00 uur is of maandag om 07.00 uur, het blijft gevaarlijk", zegt voorzitter Rob de Jong van brancheorganisatie VBM. "Wij zijn met vijftien minuten ter plekke. Als de weginspecteur er twintig minuten over doet, of in de weekenden weleens veertig, dan staan wij al die tijd te wachten."

Dat is voor de bergers en de auto met pech een gevaarlijke situatie. "In het oosten is het 's avonds en 's nachts inderdaad minder druk. Dan heb je minder file bij een incident, maar het gevaar is hetzelfde."

18 keer per dag

Bergers kunnen zichzelf beschermen door een tweede auto mee te sturen. Rijkswaterstaat vraagt daar om als ze er zelf niet kan zijn. Uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland blijkt dat bergers in 2022 zichzelf in 4,8 procent van de ongevallen moesten beschermen. Dat is meer dan achttien keer per dag, een record.

De branchevereniging pleit er daarom al langer voor dat bergers de beveiligingstaak standaard overnemen van Rijkswaterstaat. "Wij zijn er vaak eerder dan de weginspecteur. Dan kunnen wij beter meteen met twee voertuigen gaan rijden."

Ook in Zuid-Nederland sneller

Rijkswaterstaat stelt in een reactie aan Omroep Gelderland dat meer inzet in Noordoost-Nederland niet noodzakelijk is 'door het geringe aantal incidenten en de effecten van deze incidenten op de veiligheid en doorstroming'. Maar uit interne mails blijkt dat het aantal incidenten toch groot genoeg is om in de loop van volgend jaar over te gaan op vroege en late diensten in het weekend.