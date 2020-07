Gemeentebelangen zegt vertrouwen op: college in Hoogeveen valt

Het college van Hoogeveen is gevallen. De fractie en het bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen hebben laten weten dat ze geen vertrouwen meer hebben in een coalitie met het CDA en ChristenUnie.

Dat bevestigt fractievoorzitter Ina Prins-Vosmeijer van Gemeentebelangen.

Gemeentebelangen vergaderde vanavond over de crisissituatie die was ontstaan na het opstappen van twee wethouders. Vorige week donderdag gooide wethouder Jacob van der Heide de handdoek in de ring, vanmorgen deed collega Erwin Slomp hetzelfde. Beiden voelden geen vertrouwen meer van coalitiegenoot CDA.

"We hebben geflecteerd op de vergadering van afgelopen donderdag", licht fractievoorzitter Prins-Vosmeijer het besluit toe. "We hebben goed goed geluisterd naar wat er gezegd is en naar wat er niet gezegd is. Het basis voor het vertrouwen is weg en daarom heeft het bestuur en de fractie het vertrouwen in deze coalitie opgezegd."