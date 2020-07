Ontdekker Suárez en Tadic in scoutingsapparaat FC Emmen

Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers heeft de technische zaken in beheer en zal voor aansturing van het scoutingsapparaat zorgen.

Fühler geldt als dé ontdekker van Dusan Tadic en Luis Suárez. Beide spelers haalde hij naar FC Groningen, waarna ze Europees en zelfs wereldwijd furore maakten en nog steeds maken. Ook zorgde hij ervoor dat FC Groningen in zee ging met Virgil van Dijk, Tim Matavz, Marcus Berg en Andreas Granqvist

Oud-speler

Fühler is geen onbekende in Emmen. Van 1985 tot 1987 speelde hij voor de Drentse club. Verder kwam hij in zijn actieve loopbaan als voetballer uit voor PEC Zwolle, Veendam, Go Ahead Eagles, Bocholt (Duitsland) en KVV Looi Sport (België).

Sergio Peña en Miguel Araujo

In 2006 werd Fühler hoofdscout bij FC Groningen. Eerst voor bepaalde tijd, maar toen meer clubs naar zijn diensten hengelden werd zijn contract in 2010 omgezet in een dienstverband van onbepaalde tijd. In 2012 ging Fühler zich vestigen in Peru om zo voor FC Groningen en voor Udinese talenten te speuren. Een win-winsituatie voor beide clubs, die zo de kosten van hun scout konden delen. Later verhuisde Fühler naar Zagreb en werd hij privéscout van de familie Pozzo (eigenaars van Udinese en Watford) en af en toe tipte hij Ajax-scout Henk Veldmate (zijn vroegere collega bij FC Groningen) en legde hij het contact tussen FC Emmen en de zaakwaarnemer van publiekslievelingen Sergio Peña en Miguel Araujo.

Taakverdedling

Grads Fühler zal dus als technisch adviseur gaan fungeren. Jan Korte en Jordy Fühler zijn de scouts, waarbij Korte zich grotendeels zal gaan richten op de nationale markt en Fühler zich focust op de West-Europese competities.