Ondernemen in Drenthe: Alumax Boats start met bouw elektrische watertaxi's voor Rotterdam

12,5 meter lang en 3,5 meter breed zijn deze aluminium boten. Op de boot is plek voor zo'n veertig passagiers. Een deel van de zeven nieuwe schepen wordt geschikt gemaakt om ook fietsen op mee te kunnen nemen. Watertaxi Rotterdam wil ze laten varen op de rivier de Maas die dwars door Rotterdam loopt. Van de ene wal naar de andere wal.

Aluminium boten

Alumax is gespecialiseerd in de bouw van boten van aluminium. Ze bouwen ze voor particulieren, maar ook werkschepen. Op dit moment wordt gebouwd aan een dergelijk schip voor een klant in Vietnam. En sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar aluminium boten volgens Germeraad ook fors gestegen. Nederlanders gaan in eigen land op vakantie en willen graag een boot.

De watertaxi's zijn volgens Remco Germeraad hem een uitdaging. "Elektrisch varen is voor ons echt niet vreemd. Maar dit formaat en met zoveel passagiers is voor ons nieuw. We hebben een nieuw accusysteem en een Nederlands fabrikaat elektromotor laten maken. De Maas is een heel druk bevaren water. We moeten daarom ook heel veel doen aan de veiligheid van de taxi."

Er gaat vast wat gebeuren op het gebied van waterstof. Maar of het betaalbaar is? Dat is de vraag." Remco Germeraad, Alumax Boats

De bouw van zeven schepen gaat tot begin 2023 duren. Eén van de schepen wordt leeg afgeleverd. De bedoeling is dat deze gaat varen op waterstof. Een experiment waar Watertaxi Rotterdam bij betrokken is. Germeraad ziet dat wel zitten. "Er gaat vast wat gebeuren op het gebied van waterstof. Maar of het betaalbaar is, dat is de vraag."

Voor Alumax betekent deze order in ieder geval werk voor een langere tijd. En er is inmiddels meer belangstelling vanuit het buitenland. Vooral vanwege het feit dat ze elektrisch worden aangedreven. "We hebben contacten met Duitsland, Turkije en Portugal. Verschillende landen hebben gevraagd naar de mogelijkheden."

Venetië kan er wat aan hebben

Een voorbeeld is ook de stad Venetië. Daar is de lucht zo schoon nu de toeristen er vanwege corona niet zijn en er weinig boten varen, dat deze Meppeler taxiboten ook wat voor deze Italiaanse stad zijn. Germeraad ziet wel mogelijkheden. "Je hebt geen uitstoot, dus past heel goed."

De eerste moet eind van dit jaar klaar zijn. "Als de eerste klaar is, dan gaan we deze eerst testen op het Meppeler Diep. Daarna wordt de watertaxi meteen ingezet in de dienstregeling van Watertaxi Rotterdam.