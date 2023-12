Brand verwoest woning in Hollandscheveld, vrouw en baby ontsnappen via raam

Een vrouw en baby zijn afgelopen nacht ontsnapt aan een ongeluk toen er in hun twee-onder-een-kapwoning brand uitbrak. Dat gebeurde even na middernacht aan De Boeten in Hollandscheveld, waar door een nog onbekende oorzaak brand uitbrak. Ook de naastgelegen woning liep schade op.

Volgens omstanders wist de vrouw zich met de baby in veiligheid te brengen door via een raam naar buiten te klimmen, waarna ambulancepersoneel zich over de twee ontfermde. De vrouw en het kind werden later naar het ziekenhuis overgebracht.