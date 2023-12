Vrouw en kind ontsnappen aan woningbrand Hollandscheveld, politie vermoedt brandstichting

Een vrouw en haar kind zijn afgelopen nacht ontsnapt aan een ongeluk toen er in hun twee-onder-een-kapwoning brand uitbrak. Dat gebeurde even na middernacht aan De Boeten in Hollandscheveld, waar brand was uitgebroken. Ook de naastgelegen woning liep schade op. De politie vermoedt dat de brand moedwillig is veroorzaakt.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe konden de vrouw en het kind in veiligheid worden gebracht door omstanders, die te hulp schoten. Uiteindelijk kon de vrouw met haar kind via een raam naar buiten klimmen, waarna ambulancepersoneel zich over de twee ontfermde. Ze zijn later naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

Toen de brandweer arriveerde, was er al sprake van een uitslaande brand, die de woning uiteindelijk verwoestte. Uit voorzorg werden ook enkele omliggende woningen ontruimd.