'Je hebt Kerst, Oud en Nieuw en je hebt Protos'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe elke dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Podcastmakers Stijn Steenhuis en Tom Meijers pakken het deze week anders aan dan anders. Te gast is namelijk iemand die liever Protos wint dan dat ie kampioen wordt in de eerste klasse J met SVBO. Pingelaar Ronald Gerdes (23) won vorig seizoen het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi door de strafschoppenserie in het voordeel van de Bargeroostervelders te beslissen.