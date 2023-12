Geen geld: provincie kan stikstofbeleid niet uitvoeren

Alleen korte termijnplannen in Drenthe

Zo ver als Overijssel wil Drenthe niet gaan, maar woordvoerder Alies Klomp deelt wel de zorgen. "Door de onrust en onzekerheid of de financiering er komt, is het heel moeilijk om de gebiedsprocessen te starten. Nu kunnen we alleen korte-termijnplannen uitvoeren, als daar geld voor komt uit het ministerie. Daarnaast hebben we wel maatregelpakketten in voorbereiding, maar ook daarvoor weten we niet of we er geld voor krijgen. Daardoor lopen processen vast."