Fietsevenement Trappen, Happen, Stappen gaat toch door

Rienk Kluiving en Myrthe Strijker van organisatiebureau Niquell moeten er dan nog wel even flink aan trekken. Strijker: "We zouden dit jaar ons vijfjarig jubileum vieren en extra uitpakken. Dát bewaren we nu voor volgend jaar. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, denken we dat we niet drie, maar twee dagen op pad kunnen. En als we alleen de 30- en 40-kilometerroute doen, en niet de 60-kilometer, dan is het te organiseren."

Trappen Happen Stappen ontstond ooit als alternatief voor het wegvallen van Hoogeveen als startplaats van de Drentse Fiets4Daagse. Onderweg is het niet alleen fietsen (trappen), maar is er ook regelmatig iets te proeven (happen) en komen de fietsers entertainment tegen (stappen). Zo staan er singer-songwriters langs de route en kunnen kinderen allerlei dingen doen. Het fietsevenement boort naar eigen zeggen een bredere doelgroep aan.

Anderhalvemeterfietsevenement

Ondanks dat het in de open lucht is - en dus wat gemakkelijker met de huidige coronamaatregelen wordt omgegaan - is het natuurlijk wel een anderhalvemeterfietstocht. "Je kunt je alleen vooraf inschrijven via de website. Aanmelden op de fietsdagen is niet mogelijk. De start zal volgens het winkelwagentjesprincipe zijn, dus met anderhalve meter afstand. We werken met starten in bloktijden, dus geen grote groepen tegelijk", legt Strijker uit.

Daardoor zullen er wel minder mensen mee kunnen doen dan in voorgaande jaren, maar Strijker hoopt voor tussen de 1.500 en 2.000 fietsliefhebbers plek te hebben. Kluiving: "Ook onderweg zal het anders zijn. Normaal doen we het happen en stappen vaak samen op een aantal plekken, nu zullen we dat los van elkaar doen om meer spreiding van fietsers te krijgen." Of het dan wel gezellig wordt? "Jazeker", lacht Kluiving. "En er gaan ook veel gezinnen mee, die hoeven niet aan de anderhalve meter te voldoen en kunnen wel samen fietsen."

De beide organisatoren zijn nu bezig de routes te bedenken, met ruime stopplaatsen en happen- en stappenplekken waar ook voldoende ruimte is voor een anderhalvemeterfietstocht. Meer info binnenkort op de website.