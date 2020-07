Gestrande scootmobielreizigers kunnen reis vervolgen

Inmiddels hebben ze goed nieuws ontvangen: een vervangende scootmobiel is onderweg. Dat betekent dat zij hun reis snel kunnen vervolgen.

'Heel leuke reacties'

De vriendinnen zijn afgelopen woensdag vanuit Gieten op weg gegaan naar het Duitse Velden, vlak bij München. Doel van hun reis is om te laten zien dat het geen schande is om in een scootmobiel te zitten. En om anderen te helpen, die ook in een scootmobiel rijden.

"We hebben inmiddels al heel veel mensen over de streep getrokken, die nu wel op de scootmobiel naar buiten gaan en dingen gaan ondernemen. Daar hebben we allemaal heel leuke privéberichten over gekregen. Zelfs van mensen die nu ook een klein reisje proberen te maken, bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Nijmegen", vertelt Baron. "Mensen in een scootmobiel halen zoveel kracht uit onze verhalen elke dag op Facebook. Dat zijn verhalen over wat wij allemaal meemaken onderweg. Dit moet en kan gewoon niet ophouden."

Vlak voor hun reis zochten we de twee vriendinnen op.

