Personeelstekorten in de zorg oplossen in Drenthe vergt brede aanpak

Het leek zo'n mooi plan: studenten uit het buitenland naar Nederland halen om ze hier op te leiden in de zorg. In november 2021 begon daarom een pilot van onder meer Zorggroep Drenthe. Via RTV Drenthe kwam in juli aan het licht dat er ontevredenheid heerste onder de studenten.

Ze hadden te maken met gebroken diensten, moesten zes dagen in de week actief zijn, hadden onbetaalde overuren en onbetaalde reistijd tussen cliënten. In september kondigde Zorggroep Drenthe aan geen nieuwe studenten meer uit Indonesië te halen. De studenten vertrokken massaal. Zij die overbleven verkeren nu in onzekerheid over hun toekomst.

"Het is een heel nare periode geweest voor deze mensen. Ze zijn hier onder valse voorwendselen naartoe gehaald. De studenten die nog over zijn vallen eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Ze zijn aan het nadenken wat ze willen. Dit project had nooit zo opgezet moeten worden", zegt Camara van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn terugkijkend.

Oplopend tekort

Personeel uit het buiteland halen bleek dus niet het ei van Columbus. Maar hoe moet het personeelstekort dan wel worden aangepakt? Van der Spoel vindt om te beginnen dat werkgevers in de zorg eerst hun personeel maar eens een fatsoenlijk contract moeten geven. "Het gemiddelde contract is 28 uur. Dat roostert makkelijker in. Als je hen uren erbij geeft heb je al veel meer personeel beschikbaar."

Maar dat is niet genoeg. In 2032 wordt in Drenthe een tekort van 5.200 zorgmedewerkers verwacht. In Drenthe is het tekort nog nijpender dan elders, zegt Marieke Andreae, directeur-bestuurder van ZorgpleinNoord, een werkgeversorganisatie die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg. "Het Drentenieren is lange tijd gepromoot en het resultaat is meer vergrijzing en minder beschikbare mantelzorgers."