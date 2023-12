Steeds meer wolven in Drenthe: wat kunnen we leren van Duitsland?

"In het monitoringjaar 22/23 was bij ongeveer 12 procent van de wolvenaanvallen een wolfwerende raster aanwezig en in 40 procent van de gevallen was er geen sprake van een wolfwerend raster", zegt onderzoeker Julia Kamp van het Wolveninformatiecentrum in Sachsen-Anhalt in een toelichting.

Vorig jaar stond in Sachsen-Anhalt 50 procent nog onbeschermd. En in Drenthe en Friesland is bij controle van de rasters bij aanvallen van Drentse wolven gebleken dat minder dan één procent wolfwerend was. Kamp concludeert dat het beschermen van landbouwhuisdieren in Sachsen-Anhalt wel degelijk helpt tegen wolvenaanvallen.

Cursus rasters plaatsen

In Sachsen-Anhalt moeten dierhouders goed bekend zijn met wolfwerende rasters willen ze in aanmerking komen voor subsidie. "Ze moeten bewijzen dat ze kennis hebben van het opzetten van rasters. Als ze dat niet kunnen bewijzen, dan zijn ze verplicht om een cursus bij ons te volgen waar het specifiek over wolfwerende rasters gaat."

Soms wordt gezegd dat er in Drenthe geen plek is voor de wolf omdat de bevolkingsdichtheid hier veel groter is dan in Duitsland. "In Duitsland horen we hetzelfde. Dan wordt vaak de vergelijking getrokken met Zweden. Daar is de bevolkingsdichtheid veel kleiner dan in Duitsland. Ik denk dat dit een emotionele uitspraak is. Uiteindelijk is het de wolf die beslist of die ergens goed kan leven, of niet", aldus Kamp.

Wolvenexpert altijd bereikbaar