Man verliest zicht aan één oog bij geweld in kroeg: cel geëist

"U heeft hem letterlijk het licht uit de ogen geschopt. Meerdere operaties hebben er niet voor kunnen zorgen dat zijn zicht ooit weer wordt zoals het was." Dat zei de officier van justitie vandaag over het slachtoffer van een gevecht in een café in Borger. Tegen de verdachte, die voor hem zat, eiste hij vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.

De 25-jarige verdachte uit Borger moet van de officier van justitie ook bijna 36.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

'Eén klap'

Het ging mis in de nacht van 1 april 2018, toen de stiefzoon van het destijds 56-jarige slachtoffer in Café Happinezz het met andere jongens aan de stok kreeg en er over en weer geslagen werd. Iedereen had gedronken. Toen de 25-jarige man uit Borger zag dat zijn broertje erbij betrokken was, ging hij op het tumult af.

Volgens hem zag hij daarna dat zijn buurman met het latere slachtoffer op de grond lag. "Hij werd tegen zijn hoofd geschopt. Ik wilde tussenbeide komen en heb een klap uitgedeeld", vertelde de Borgerder vanochtend in de rechtszaal. Het was gebleven bij die ene klap: een vuistslag in het gezicht van de 56-jarige man, hield hij vol.

Kopschoppen

Het slachtoffer zelf kon zich naderhand niet herinneren wat er was gebeurd, maar volgens drie getuigen gaf de verdachte hem niet alleen een vuistslag, maar daarna ook meerdere trappen tegen het hoofd. Omdat de verdachte zo door het lint ging, moesten anderen hem wegtrekken. Een van de getuigen vertelde de politie dat het slachtoffer bebloed werd weggedragen.

De lens in het linkeroog van de man bleek gescheurd. Hij had al verminderd zicht met dat oog, maar sinds de zware mishandeling ziet hij er vrijwel niets meer mee, vertelde hij in de rechtszaal. Ook is hij sinds het geweld vergeetachtig en heeft hij soms nog hoofdpijn. Lange tijd heeft hij niet kunnen werken.

Geen excuses

"Wat ik het ergste vind, is dat ik nu bijna 60 ben en eigenlijk de laatste fase van mijn leven in ga. Dat dat op deze manier moet, doet enorm pijn", vertelde het slachtoffer. De officier van justitie nam het de verdachte kwalijk dat hij de afgelopen twee jaar niet eens excuses had gemaakt.

Advocaat Ronald Knegt vroeg de rechtbank de zaak te onderbreken om een onafhankelijke oogarts onderzoek te laten doen naar het letsel van het slachtoffer, omdat hij daar veel vragen over heeft. Bovendien handelde zijn cliënt uit noodweer, omdat hij zijn buurman wilde helpen, aldus Knegt. Hij zou daarom geen straf moeten krijgen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.