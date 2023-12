Plan gewijzigd, Jehovah's Getuigen kopen grond voormalige Terra-school Emmen

Het woningbouwplan voor het terrein van het voormalige Terra-schoolgebouw in de Emmer wijk Noordbarge is drastisch omgegooid. Er liggen nu plannen om op deze locatie een wooncomplex met 30 appartementen voor de Jehovah's Getuigen te bouwen. Plaatselijk Belang plaats daar kanttekeningen bij.

Vorig jaar bestonden er ook al zorgen over de nieuwbouwplannen van de voormalige vmbo-locatie. Het gebouw werd in 2020 gesloopt, waarna projectontwikkelaars Peter van Dijk en Bemog plannen hadden voor de bouw van 12 royale, vrijstaande appartementen op de vrijgekomen 15.000 vierkante meter aan grond.

Meerdere wijkbewoners gaven toen te kennen moeite te hebben met de aanrijroute vanaf de Scheperstraat. Ze vreesden een toename van het verkeer.

30 appartementen

Het plan is inmiddels omgegooid. Van Dijk heeft Bemog inmiddels uitgekocht en is van plan om bijna de helft van het terrein (7.000 vierkante meter) te verkopen aan de Jehovah's Getuigen.

Hun hoofdkantoor ligt pal naast de voormalige schoollocatie. Het idee is om daar een gebouw met meerdere verdiepingen van 30 of meer appartementen te bouwen. Van Dijk heeft het oorspronkelijke aantal van 12 woningen teruggebracht naar 3 voor de resterende kavels. Deze moeten langs de Scheperstraat komen.

Achter de hekken

Plaatselijk Belang Noordbarge laat in een brief aan het gemeentebestuur weten zorgen te hebben over vooral de verkoop aan de geloofsgemeenschap. Het terrein van de Jehovah's Getuigen is naast omvangrijk (momenteel 5 hectare) ook zeer afgesloten.

De relatie met en betrokkenheid van de Jehovah's Getuigen met de wijk is zeer beperkt, vindt het dorpsbestuur. "Het wordt weer een stuk perceel waar weer een hek omkomt", licht secretaris Sikko Boelema toe. Er ligt nu al een omvangrijk terrein waar dit al het geval is. En waar we als Noordbarge niets aan hebben."

Niet vooruitlopen

De vrees voor toenemend verkeer is weliswaar weggenomen met het nieuwe plan. Want in de nieuwe opzet wordt het geplande wooncomplex bereikt via het huidige terrein van de Jehovah's Getuigen. De komst van de drie woonpercelen wordt ook toegejuicht. "Maar liever hadden we wat dat betreft meer woningen gehad." Daarom is er een brief naar de gemeente gegaan, legt Boelema verder uit.

Boelema zegt deels positief te zijn, maar ook kanttekeningen te plaatsen. "Van Dijk kan het terrein natuurlijk verkopen aan wie hij wil. Maar we weten niet of de gemeente daar nog enige invloed op kan uitoefenen, vandaar. We vonden dat we ons standpunt kenbaar moesten maken." Boelema kan nog niet zeggen of Plaatselijk Belang nog bezwaar gaat aantekenen. "Ik wil daar niet op vooruitlopen."

Meerdere vliegen in een klap

Peter van Dijk laat weten alleen met het plan te zijn doorgegaan, nadat Bemog er geen vertrouwen meer in had door de gestegen bouwkosten en rente. "Vervolgens werd ik gebeld door de Jehovah's Getuigen met de vraag of ik het volledige kavel (dus 15.000 vierkante meter) aan ze wilden verkopen."

In plaats daarvan koos de ontwikkelaar ervoor om de helft aan te bieden en meerdere vliegen in een klap te slaan. "Ik had alles van de hand kunnen doen, maar ik koos ervoor om te splitsen. Er komen nu alsnog woningen aan de Scheperstraat, zonder de verkeersoverlast. Want die kritiek heb ik ter harte genomen."