Groningen Airport Eelde houdt zich aan geluidsregels

Groningen Airport Eelde houdt zich aan de regels als het gaat om gebruik van de luchthaven. Ook de geluidsnormen worden niet overschreden. Dat is te lezen in een onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT heeft de uitkomsten naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Nachtvluchten

De inspectie kijkt bijvoorbeeld naar nachtvluchten. Zijn deze volgens de regels bijvoorbeeld toegestaan? De luchthaven is in principe vanaf 23.00 uur gesloten voor vliegverkeer, tenzij het gaat om medische vluchten of vluchten die vanwege andere oorzaken niet op tijd kunnen zijn.

In de periode van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 zijn er 293 vliegbewegingen geweest na sluitingstijd. Het ging daar om medische vluchten, bijvoorbeeld een vlucht van de traumahelikopter. Twee commerciële vluchten zijn ook pas na 23.00 uur vertrokken, terwijl dat niet mag. "De ILT constateert dat deze twee vluchten vielen onder de uitzonderingscategorieën zoals een technische storing van het luchtvaartuig (brandstofvoorziening) of een onverwacht vertragende omstandigheid (mist). Er is daarom geen sprake van onrechtmatigheden", zo schrijft de inspectie.

Geen overtreding geluidsoverlast

Ook van geluid buiten de vastgestelde geluidsnormen is geen sprake. Er is gekeken naar circuitvluchten, bijvoorbeeld lesvluchten. Maar ook daar zijn geen overtredingen geconstateerd, zegt de ILT. Jaarlijks zijn er vierhonderd militaire vluchten toegestaan op Groningen Airport Eelde. Er zijn er uiteindelijk 89 uitgevoerd.

Elke luchthaven in Nederland heeft te maken met regels, net als geluidsnormen. Daarnaast zijn er ook regels rondom vertrekroutes van vliegtuigen om ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk over bebouwd gebied gaan en voor overlast zorgen.

Dwangsom niet nodig

In het afgelopen controlejaar is 43 keer van de vastgestelde routes afgeweken. Maar dat had volgens de ILT te maken met instructies van de luchtverkeersleiding, bijvoorbeeld omdat er meer vliegverkeer op een route zit. Bovendien speelde het weer een aantal keren mee.

De Inspectie Leefomgeving en Transport kijkt elk jaar of een luchthaven zich aan de regels houdt. Is dat niet zo, dan kan de inspectie een boete of een dwangsom opleggen.